Giovanni van Bronckhorst tegenover speler die naar hem is vernoemd: ‘Bijzondere avond voor ons’

Europa LeagueGiovanni Reyna speelde dit seizoen pas zes wedstrijden, maar het 19-jarige talent van Borussia Dortmund is fit genoeg om donderdagavond te kunnen spelen tegen Rangers FC in de tussenronde van de Europa League. Reyna treft dan Giovanni van Bronckhorst, de man naar wie hij vernoemd is.

Omdat Erling Haaland niet beschikbaar is door een spierblessure, zou Dortmund-spits Donyell Malen wel eens ondersteuning kunnen gaan krijgen van Reyna. Zijn vader Claudio speelde van 1999 tot 2001 twee jaar samen met Van Bronckhorst bij Rangers.

In het eerste seizoen pakten ze onder Dick Advocaat de Schotse dubbel. De huidige trainer van Rangers vertrok in de zomer van 2001 naar Arsenal en Reyna ging een halfjaar later naar Sunderland, maar de vriendschap bleef. Toen de Amerikaanse middenvelder (112 interlands) op 13 november 2002 in Engeland een zoon kreeg gaf hij hem de naam Giovanni Alejandro.

Quote Als Giovanni speelt, zal hij Van Bronck­horst willen laten zien hoe goed hij is. Marco Rose, Borussia Dortmund

Bijna twintig jaar later speelt Reyna tegen het team van de man naar wie hij werd vernoemd. Reyna stond de pers vandaag niet te woord, maar Dortmund-coach Marco Rose werd wel gevraagd naar de clash tussen de Gio's. ,,Het is een mooi verhaal en het is echt cool dat zulke dingen gebeuren in het voetbal,” zei Rose. ,,Als Giovanni speelt, zal hij Van Bronckhorst willen laten zien hoe goed hij is.”

Van Bronckhorst werd in zijn persconferentie uiteraard ook naar Reyna gevraagd. ,,Ik speelde slechts twee jaar met zijn vader Claudio samen, maar ik ben altijd goed bevriend gebleven met hem en de hele familie Reyna. Gio ken ik vanaf de dag dat hij werd geboren, dus ik heb een speciale band met hem als vriend, maar ook als speler.”

Want Van Bronckhorst nam Reyna junior in Rotterdam onder zijn hoede. ,,Hij kwam als jonge jongen naar Nederland om te trainen in onze jeugdopleiding bij Feyenoord, dus hij was bij ons thuis en we probeerden hem te helpen de speler te worden die hij nu is. We hebben altijd contact gehouden en zien elkaar minstens één keer per jaar. Het zal voor ons allebei speciaal zijn om tegen elkaar te spelen. Het wordt een heel bijzonder moment.”

Volledig scherm Claudio Reyna namens de VS in duel met Edgar Davids in 2004. © Stanley Gontha

Het programma in de tussenronde van de Europa League:

Volgende week donderdag volgen de returns, de achtste finales zijn op 10 en 17 maart.

