Gladbach verdringt Bayern van plek twee

Beide clubs hebben na twintig duels 42 punten, maar het doelsaldo van Gladbach is iets beter. Koploper Borussia Dortmund staat zeven punten voor.



De zege van de bezoekende ploeg in Gelsenkirchen kwam pas in de slotfase tot stand dankzij twee invallers. Christoph Kramer opende in de 85e minuut de score, waarna Florian Neuhaus het duel in blessuretijd besliste. De Belgische smaakmaker Thorgan Hazard fungeerde twee keer als aangever.



Bij Schalke 04 bleef Jeffrey Bruma op de bank zitten. De 25-voudig international van Oranje hoopt als huurling van VfL Wolfsburg speelminuten te kunnen maken bij de club die het in de achtste finales van de Champions League opneemt tegen Manchester City.