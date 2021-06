Glazer geeft fans Manchester United meer macht

Damián van der Vaart treedt in voetsporen van vader Rafael en tekent eerste contract

28 mei Het is een mooie dag voor Damián van der Vaart. De zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis viert niet alleen zijn vijftiende verjaardag, maar heeft ook zijn eerste contract getekend. Hij is tot en met 2023 door Esbjerg fB vastgelegd, de club waar hij al in de jeugdopleiding speelt.