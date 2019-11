Goal Lozano niet voldoende voor zege Napoli

Higuaín en Dybala helpen Juve aan zege in heerlijk gevecht met Atalanta

18:03 In een heerlijk gevecht met Atalanta heeft koploper Juventus door treffers van Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala wéér schadevrije gebleven. Het werd in een kletsnat Gewiss Stadium in Bergamo 1-3. Voor Atalanta had Robin Gosens, de Nederlander met een Duits paspoort, de score geopend voor de thuisploeg, maar Higuaín bezorgde de ploeg van Maurizio Sarri in het laatste kwartier toch weer de zege. In de blessuretijd scoorde ook uitblinker Dybala nog een keer.