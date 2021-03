Goed nieuws voor Guardiola: herstelde Aké inzetbaar in derby

,,Nathan is terug, dat is goed nieuws”, aldus Guardiola. ,,Hij heeft een deel van de training meegedaan en het voelde allemaal heel goed. Iedereen is fit. Dat is heel belangrijk met het oog op de komende weken.” Manchester City heeft, alle competities en toernooien meegerekend, de laatste 21 wedstrijden gewonnen. In de Premier League is de voorsprong op achtervolger Manchester United 14 punten.