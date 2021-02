Goed nieuws voor Koeman: concurrent Atleticó verliest weer punten

Diep in de blessuretijd besliste Jorge de Frutos het duel uit een counter, toen Atlético-doelman Jan Oblak bij een hoekschop mee naar voren was gekomen. De Frutos schoof de bal van grote afstand in het verlaten doel.



Atlético en Levante stonden vier dagen eerder ook al tegenover elkaar, toen in Valencia. Dat duel eindigde in 1-1. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft nu 7 punten verspeeld in de laatste vier duels. Atlético staat nog 6 punten voor op Real Madrid en 9 punten op het FC Barcelona van Ronald Koeman, dat een wedstrijd minder speelde. Real kan de achterstand later op zaterdag verkleinen tot 3 punten als het wint bij Real Valladolid. Barcelona ontvangt zondag Cádiz.