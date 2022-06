Goede generale voor Wiegman met Engeland: ruime zege op EK-opponent van Oranje

De Engelse voetbalsters hebben hun voorbereiding op het EK in eigen land goed afgesloten. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won vanavond in Stadion Letzigrund in Zürich met 0-4 van Zwitserland, dat een van de drie tegenstanders van Nederland is in de poulefase van het EK.

Bij rust stond het nog 0-0 in Zürich, maar elf minuten na de hervatting opende Manchester United-spits Alessia Russo de score namens de Engelse voetbalsters. Na de rake strafschop van Manchester City-speelster Georgia Stanway een kwartier voor tijd scoorden ook Chelsea-spits Bethany England en Manchester City-middenvelder Jill Scott nog in de slotfase.



Engeland had afgelopen vrijdag al flink wat vertrouwen getankt richting het EK. Toen werd op Elland Road in Leeds met 5-1 gewonnen van Oranje, mede dankzij drie goals in de laatste twintig minuten nadat Sherida Spitse vanaf elf meter de kans op een 1-2 voorsprong had gemist.



Wiegman heeft nu veertien wedstrijden gecoacht bij de Engelse vrouwenploeg: twaalf zeges en twee gelijke spelen. Het doelsaldo van 84 goals voor en slechts 3 goals tegen is zeer indrukwekkend te noemen. Bij Oranje was Wiegman 72 interlands de baas: 52 zeges, negen gelijke spelen en elf nederlagen met een doelsaldo van 205-54.

Engeland opent komende woensdag (21.00 uur) op Old Trafford in Manchester het EK in eigen land. Oostenrijk is dan de tegenstander voor het team van Wiegman, die vijf jaar geleden met Nederland het EK in eigen land won en dat kunstje nu hoopt te herhalen als bondscoach bij de Engelse vrouwenploeg. Engeland speelt daarna in de poulefase nog tegen Noorwegen (in Brighton) en Noord-Ierland (in Southampton), waarna de twee beste teams uit poule A doorgaan naar de kwartfinales.

Regerend Europees kampioen (2017) en vice-wereldkampioen (2019) Nederland speelt in poule C tegen Zweden, Portugal en Zwitserland. Als Oranje doorgaat naar de kwartfinale, speelt het daarin tegen een land uit poule D. Daarin zijn Frankrijk en Italië de favorieten om door te gaan, met IJsland en België als outsiders voor een plekje in de knock-outfase. In de halve finale kan Nederland eventueel wel Engeland treffen. De finale van het EK wordt op zondag 31 juli gespeeld op een uitverkocht Wembley (90.000 toeschouwers) in Londen.

Volledig scherm FC Barcelona-speelster Ana Maria Crnogorcevic in duel met Chelsea-verdediger Millie Bright. © ANP / EPA

Volledig scherm Manchester United-spits Alessia Russo schermt de bal af voor de Zwitserse verdedigster Viola Calligaris. © AP