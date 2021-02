Goede uitgangspositie Levante voor bereiken Spaanse bekerfinale

Levante kwam na een klein halfuur spelen op voorsprong via Gonzalo Melero, die na een voorzet eerst over de bal maaide maar daarna wel raak schoot. In de 58ste minuut kopte Iñigo Martínez na een corner de 1-1 binnen. Bilbao drong daarna aan, maar kwam niet verder dan een gelijkspel. De return is op 4 maart in Valencia.