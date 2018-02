Gold Cup in 2019 naar 16 landen

De voetbalfederatie liet eveneens weten dat ze onderzoekt of er in 2019 ook wedstrijden buiten de Verenigde Staten kunnen worden gehouden, in Centraal-Amerika en op de Caribische eilanden.

,,Door de toegang tot de belangrijke toernooien uit te breiden voor onze leden, dragen we er eraan bij dat het voetbal in onze regio van het hoogste niveau is", laat de bond weten. De VS en Mexico hebben dertien van de veertien edities van de Gold Cup sinds 1991 gewonnen. Canada pakte de zege in 2000. Het team van de VS is de titelhouder.