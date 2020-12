'Golden Boy' Haaland betoverd door Ronaldo en Ibrahimović

Samenvatting United en City stellen teleur in oersaaie derby, Van de Beek kijkt werkeloos toe

12 december In een oersaaie Manchester Derby zijn United en City niet tot scoren gekomen. Met een tweetal (kleine) kansen mondde de papieren kraker uit in een teleurstellend schaakspel dat het aanzien niet waard was. Donny van de Beek kwam niet in actie voor de Red Devils. Hij hield negentig minuten de bank warm. Bij City was Nathan Aké vanwege een blessure niet inzetbaar.