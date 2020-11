Golden Boy Haaland: ‘Moukoko is grootste talent ter wereld’

,,Ik denk dat hij het grootste talent ter wereld is”, zei de 20-jarige Noorse spits over de aanvaller uit Kameroen. “Hij heeft een grote carrière voor zich.” Moukoko, die een dag voor de wedstrijd zijn 16e verjaardag vierde, werd de jongste speler ooit in de Bundesliga.

De Italiaanse sportkrant Tuttosport riep Haaland zaterdagochtend uit tot Golden Boy van 2020. De Noorse topschutter van Borussia Dortmund onderstreepte in de competitiewedstrijd tegen Hertha (2-5) maar weer eens waarom hij wordt gezien als het grootste talent van Europa. Haaland maakte na rust in 15 minuten tijd een zuivere hattrick en tekende in de slotfase, vlak voordat hij werd gewisseld, ook nog voor zijn vierde treffer van de wedstrijd.

Quote Moukoko is veel beter dan ik was op die leeftijd. Zijn voordeel is dat hij nu al bij Dortmund zit. Erling Haaland

De Noor moest zijn trainer Lucien Favre ervan overtuigen dat hij toch echt vier keer had gescoord. ,,Lucien vroeg hoeveel ik er had gemaakt. Hij zei: drie toch? Ik antwoordde dat het er vier waren. ‘Slechts’ vier, omdat hij me wisselde. Ik ben dus een beetje boos op hem”, zei de Noor met een knipoog.

Haaland maakte in de 85ste minuut plaats voor Moukoko, het grote talent uit de jeugdopleiding van Dortmund die aan de lopende band scoort bij de junioren. ,,Moukoko is veel beter dan ik was op die leeftijd”, zei Haaland eerder al. ,,Zijn voordeel is dat hij nu al bij Dortmund zit, ik speelde op die leeftijd nog voor mijn jeugdclub Bryne.”

Record

Moukoko is geboren in Kameroen, maar woont al jaren in Duitsland. De Duitse jeugdinternational loste Nuri Sahin af als jongste speler ooit in de Bundesliga. Sahin was 16 jaar en 335 dagen ‘oud’ toen hij debuteerde in de Duitse competitie, ook voor Dortmund. Moukoko kan ook de jongste speler ooit in de Champions League worden. Dat record staat nu op naam van Celestine Babayaro, die 16 jaar en 87 dagen was toen hij eind 1994 voor Anderlecht debuteerde in het Europese clubtoernooi. Dortmund speelt dinsdag in de Champions League thuis tegen Club Brugge.