Gooit griep roet in het eten bij debuut Aubameyang?

Trainer Arsène Wenger vertelde in aanloop naar de wedstrijd tegen Everton dat de Gabonese aanwinst grieperig is. ,,Hij was koortsig en kon donderdag niet veel doen in de training. Ik moet dus bekijken of hij fit genoeg is om zaterdag te spelen'', aldus de Franse coach van de Londense nummer zes in de Premier League.



Aubameyang is sinds woensdag eigendom van Arsenal. De Londense club betaalde Borussia Dortmund 64 miljoen euro voor de 28-jarige aanvaller, die vorig seizoen topscorer was in de Bundesliga met 31 treffers.