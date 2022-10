Gouden Bal-winnaar Karim Benzema stond in Parijs op het podium als de trotse familieman die hij nu is

Real Madrid-spits Karim Benzema (34) won vanavond in Parijs zijn eerste Gouden Bal. Hij werd de eerste Franse winnaar sinds zijn idool Zinedine Zidane in 1998 en de oudste winnaar van de prestigieuze prijs sinds Stanley Matthews in 1956 de eerste editie won. Het was voor Benzema dan ook een lange route naar de top.