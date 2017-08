Goudhaantje Alonso dompelt Spurs in rouw op Wembley

In een boeiend duel deelde Tottenham Hotspur de lakens uit. De club die dit seizoen zijn thuiswedstrijden op Wembley afwerkt bestookte het doel van Thibaut Courtois met grote regelmaat, maar was ongelukkig in de afwerking. Harry Kane was dichtbij, hij raakte de paal. De spits van Spurs wacht na 80 Premier League-goals nog altijd op zijn eerste doelpunt in augustus. Dankzij een schitterende vrije trap van Alonso was het Chelsea dat de derby voor rust openbrak.



Het geestdriftig aanvallende Tottenham, de nummer twee van vorig seizoen, kwam in de slotfase op gelijke hoogte. Chelsea-invaller Michy Batshuayi - koud drie minuten in het veld - kopte een scherp ingedraaide vrije trap van Christian Eriksen in eigen doel, waardoor de stadsderby op Wembley op een gelijkspel leek uit te draaien. Alonso besliste het duel echter door twee minuten voor tijd Lloris andermaal te verrassen.



In de selectie van Tottenham, dat dit seizoen wegens de verbouwing van White Hart Lane zijn officiële duels in het nationale stadion afwerkt, was nog geen plek voor Davinson Sánchez. De Colombiaan verruilde vrijdag Ajax voor de Londense club.



Beide ploegen staan na twee competitiewedstrijden op drie punten. Manchester United, West Bromwich Albion en Huddersfield Town hebben na twee duels nog de maximale score. Everton en Manchester City komen morgen nog in actie.