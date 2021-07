Goudhaantje Druijf schiet KV Mechelen in z'n eentje voorbij Royal Antwerp

Na een uur keek Mechelen nog tegen een achterstand van twee doelpunten verschil aan. De Zwitser Michael Frey opende in de 18dee minuut de score, Benson Manuel (vorig seizoen PEC Zwolle) verdubbelde in de 56ste minuut de voorsprong voor Antwerp. Kort daarna werkte aanvoerder Ritchie De Laet de bal achter zijn eigen doelman. Druijf maakte in de 73ste minuut uit de rebound gelijk en een minuut later scoorde hij, op aangeven van Hugo Cuypers, opnieuw: 3-2.