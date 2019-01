Gregg Berhalter start met zege als bondscoach VS

De 45-jarige Berhalter, die als prof uitkwam voor PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en Cambuur, zag 'Team USA' in Glendale de oefeninterland tegen Panama met 3-0 winnen. De nieuwe bondscoach liet zeven spelers debuteren.



Twee van hen, Djordje Mihailovic en Christian Ramirez, luisterden hun debuut op met een doelpunt. Tussendoor nam Walker Zimmerman de 2-0 voor zijn rekening. Berhalter kon in zijn eerste wedstrijd als bondscoach niet beschikken over de Amerikaanse internationals die in Europa voetballen, onder wie spits Andrija Novakovich van Fortuna Sittard.



De oud-verdediger moet de Amerikanen naar het WK van 2022 in Qatar zien te leiden. 'Team USA' ontbrak afgelopen jaar in Rusland voor het eerst sinds 1986 op de mondiale eindronde.