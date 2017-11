Grêmio weer de beste van Zuid-Amerika

De Braziliaanse club stond in Lanús, een voorstad van Buenos Aires, bij rust al met 2-0 voor dankzij doelpunten van Fernandinho en Luan. De thuisploeg kwam in de tweede helft niet verder dan een benutte strafschop van José Sand. Luan werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.



,,We gaan dagenlang feest vieren, ik denk wel tot en met zondag'', jubelde doelman Marcelo Grohe. ,,Onze supporters hebben dat verdiend.'' In Porte Alegre gingen alvast duizenden fans in het zwart en blauw van Grêmio de straat op om de winst te vieren.



Grêmio, dat wordt getraind door oud-international Renato Gaúcho, pakte de Copa Libertadores voor de derde keer. De Braziliaanse club won de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League eerder in 1983 en 1995. Gaúcho stond als speler op het veld toen Grêmio voor het eerst de Copa Libertadores won. Hij bezorgde zijn ploeg daarna de wereldbeker voor clubs door twee keer te scoren tegen de Europese kampioen Hamburger SV (2-1). Gaúcho is de eerste Braziliaan die de Copa Libertadores als speler èn als trainer heeft gewonnen.



In 1995 moest Grêmio de wereldbeker aan Ajax laten. De Amsterdamse club, toen de beste van Europa, won in Tokio na strafschoppen. Als Zuid-Amerikaanse kampioen gaat Grêmio nu naar de Verenigde Arabische Emiraten om mee te doen aan het WK voor clubs.