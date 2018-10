Grêmio wint eerste halve finale in Copa Libertadores bij River Plate

In de eerste halve finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League, won het Braziliaanse Grêmio afgelopen nacht met 0-1 bij River Plate in het uitverkochte Estadio Monumental in Buenos Aires.

De Braziliaanse middenvelder Michel Ferreira dos Santos maakte na een uur spelen de enige goal van de wedstrijd namens Grêmio. De return in de Arena do Grêmio in Porto Alegre is volgende week.



Komende nacht (02.45 uur) is ook de tweede halve finale van de Copa Libertadores in Buenos Aires. Boca Juniors neemt het dan in het eigen iconische stadion La Bombonera op tegen Palmeiras, een andere Braziliaanse grootmacht. Coach van Palmeiras is Luiz Felipe Scolari, voormalig bondscoach van Brazilië en Portugal. De return van deze halve finale is volgende week in São Paulo.

De gezworen vijanden River Plate (drie eindzeges) en Boca Juniors (vijf eindzeges) stonden nog nooit tegenover elkaar in de finale van de Copa Libertadores, het toernooi dat sinds 1960 jaarlijks wordt gespeeld. Grêmio is de regerend kampioen in de Copa Libertadores, nadat het vorig jaar in de finale het Argentijnse Lanús in de finale versloeg. Grêmio won de Copa Libertadores in 1983, 1995 en 2017. Palmeiras won de belangrijkste prijs in het Zuid-Amerikaanse clubvoetbal in 1999.

Dit jaar wordt de finale van de Copa Libertadores voor het laatst over twee duels (uit en thuis) gespeeld. Vanaf volgend jaar is de finale voor het eerst op neutraal terrein, te beginnen in het Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos in Santiago de Chile.

FOX Sports Argentina on Twitter EL MOSAICO DEDICADO A GALLARDO EN LA SALIDA DE RIVER #LibertadoresxFOX - Los hinchas le prepararon una sorpresa al DT, que ya se instaló como uno de los máximos ídolos de la historias.

