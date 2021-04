Grensrechter betrapt bij vragen handtekening Haaland: ‘Kinderachtig’

Voetbalgids Deze topduels mag je dit paasweek­end niet missen

3 april Nee, echt lekker weer wordt het dit paasweekend niet. Gelukkig is de eredivisie weer terug na de interlandperiode en zondag is er de Ronde van Vlaanderen, maar in de buitenlandse topcompetities zijn er de komende dagen ook veel mooie wedstrijden. Wij zetten vast een strak schema voor je uit.