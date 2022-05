Griekenland kent zeer verrassende Nederlandse topscorer: ‘Kreeg soms een halve kans per wedstrijd’

Met zijn twee goals tegen OFI Kreta van afgelopen zaterdag bleef Van Weert Olympiakos-spits Youssef El Arabi net één doelpuntje voor in de hoogste Griekse divisie. De spits uit Sint-Michielsgestel was wel bezig met de topscorerstitel, maar had er niet per se op gerekend. ,,Als speler van Olympiakos of PAOK krijg je natuurlijk veel meer kansen. El Arabi heeft in de Spaanse competitie veel gescoord en zo lopen er hier meer grote namen, die wat ouder zijn”, weet Van Weert.