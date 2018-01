Griezmann heeft pech met fraai hakje achter standbeen

Antoine Griezmann maakte vanmiddag na een uur spelen de openingstreffer voor Atlético Madrid, dat in eigen stadion met 3-0 won van Las Palmas. De Fransman had in de 24ste minuut eigenlijk de score al willen openen, maar had pech met een fraai hakje achter zijn standbeen.