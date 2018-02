Griezmann met hattrick belangrijk voor Atlético Madrid tegen Sevilla

In de tweede helft probeerde Sevilla snel de aansluitingstreffer te maken, maar de ploeg van de Italiaanse trainer Vincenzo Montella was vanavond niet bij machte om het de stugge defensie van Atlético lastig te maken. Zes minuten na rust versierde Diego Costa een strafschop door tegen de wild uitgekomen Sevilla-doelman Sergio Rico aan te lopen. Griezmann schoot de terecht toegekende strafschop overtuigend binnen voor de 0-3. Atlético-middenvelder Koke maakte er na goed doorzetten in de 65ste minuut ook nog 0-4 van. Tien minuten voor tijd maakte Griezmann zelfs zijn hattrick, nadat hij van dichtbij eenvoudig binnen kon tikken met zijn rechterbeen. De Fransman staat nu op 16 treffers in 32 wedstrijden in alle competities dit seizoen. Pablo Sarabia maakte er vijf minuten voor tijd nog 1-5 van voor Sevilla en Nolito zorgde in de 89ste zelfs nog voor de 2-5, maar spannend werd het niet meer.