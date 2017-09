Griezmann leidt Atlético naar winst in fonkelnieuw onderkomen

De Franse vedette van Atlético bezorgde zichzelf een plekje in de geschiedenisboeken als eerste doelpuntmaker in het gloednieuwe onderkomen van de 'Rojiblancos'.



Tussen de 65.000 toeschouwers in het Wanda Metropolitano bevond zich onder anderen de Spaanse koning Felipe VI. Hij is in tegenstelling tot een groot deel van het Spaanse koningshuis geen fan van Real Madrid, maar van Atlético. De koning zag hoe zijn favoriete club lang nodig had om tot scoren te komen tegen Málaga. Griezmann zorgde in de zestigste minuut voor groot feest in het stadion door een voorzet van Angel Correa achter doelman Roberto te knallen.



Met acht punten uit vier wedstrijden staat de ploeg van Simeone in de subtop van La Liga. Koploper FC Barcelona heeft vier punten meer.



Atlético Madrid nam een paar maanden geleden afscheid van Estadio Vicente Calderón, dat vijftig jaar lang als onderkomen had gediend. De club liet een nieuw stadion bouwen in het oosten van Madrid. De Chinese multinational Wanda verbond zich als sponsor aan het onderkomen, terwijl Metropolitano verwijst naar het stadion waar Atlético in het verleden speelde.