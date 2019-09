Groenen met ManU ten onder in eerste 'Manchester Derby’ voor vrouwen

Manchester United debuteert dit seizoen op de hoogste afdeling in het vrouwenvoetbal. Jackie Groenen is sinds deze zomer één van de nieuwe spelers bij The Red Devils.



Groenen was vijf minuten voor het einde dicht bij een doelpunt, maar de bal ketste op de paal. Het had United de gelijkmaker opgeleverd, want de Schotse Caroline Weir had drie minuten na rust al gescoord namens City. Dat bleek het winnende doelpunt in de 'Strijd om Manchester’.