Groenen schittert met assist bij debuut op Old Trafford

Lauren James werd de eerste doelpuntenmaker op Old Trafford voor Manchester United, dat in de zomer van 2018 pas met een vrouwenteam begon. De negentienjarige aanvalster, zusje van Chelsea-rechtsback Reece James, kopte vier minuten na rust de 1-0 binnen voor United. In de 55ste minuut viel de 2-0 al. Jackie Groenen bediende Amerikaans international Christen Press met een fraaie pass en de wereldkampioen schoot met links overtuigend binnen. Groenen is bezig aan haar derde seizoen bij Manchester United, waar ze een contract tekende kort voor het WK 2019 van start ging. Voor Oranje staat Groenen op zes goals (waaronder uiteraard de winnende in de halve finale van het WK tegen Zweden) in 67 interlands, maar in Engeland wacht ze nog altijd op haar eerste treffer. Manchester United Women speelt normaal gesproken haar thuisduels in Leigh Sports Village (12.000 stoeltjes), zo'n twintig kilometer ten westen van Manchester.