Groeneveld helpt Brugge na ruim 20 jaar aan winst bij Anderlecht

Brugge leidde in Brussel al na vijf minuten na een blunder van doelman Thomas Didillon. De Fransman schoof de bal in de voeten van Siebe Schrijvers, die Wesley Moraes liet scoren. De Nigeriaan Dennis zag zijn treffer in de 32e minuut worden afgekeurd, maar na ingrijpen van de VAR stond het alsnog 0-2. Na ruim een uur bracht Pieter Gerkens de spanning terug. Maar Brugge, met Ruud Vormer en Stefano Denswil in de basis, herstelde de marge dankzij een doelpunt van invaller Arnaut Danjuma Groeneveld. In de slotminuut scoorde Adrien Trebel nog namens de thuisclub.