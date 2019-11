Grosso nieuwe trainer van Balotelli bij Brescia

De flamboyante spits dreigde zondag in Verona van het veld te lopen, omdat hij racistisch werd bejegend door fans van de thuisclub. Balotelli was de apengeluiden en racistische liedjes kort na rust zo zat, dat hij de bal oppakte en die hard het publiek in schoot. Bekijk hieronder het incident met Balotelli.

Grosso werkte vorig seizoen als hoofdtrainer bij Hellas Verona. Hij had daarvoor Bari onder zijn hoede. De Italiaan opende op het WK 2006 in de halve finale tegen Duitsland (2-0) diep in de verlenging de score. Hij besliste de eindstrijd tegen Frankrijk door in de strafschoppenserie de beslissende penalty te benutten.



Brescia staat met zeven punten uit tien duels onder de degradatiestreep in de Serie A, op plek negentien.