Grote ophef in Engeland: VAR-chaos dupeert Veltman en co

West Bromwich Albion heeft vanmiddag in een bizar Premier League-duel met 1-0 gewonnen van Brighton & Hove Albion. De ploeg van Joël Veltman miste twee strafschoppen en zag een een geldig lijkende goal afgekeurd worden door de VAR, wat tot enorm onbegrip in Engeland leidde.

Het veelbesproken voorval vond plaats in de 27ste minuut van het duel, toen Brighton een vrije trap kreeg. Lewis Dunk schoot, na het fluitsignaal vanaf de rand van de zestienmeter, de 1-1 binnen terwijl West Brom-keeper Sam Johnstone nog bij zijn doelpaal stond. Scheidsrechter Mason floot vlak voordat de bal over de lijn ging voor de tweede keer en legde daarbij het spel stil en keurde de goal af, tot onbegrip van Brighton. Kort daarvoor was West Brom op voorsprong gekomen dankzij een kopbal van Kyle Batley.

De scheidsrechter ging vervolgens in gesprek met de spelers van het team waar Veltman in de basis stond, en keurde daarna de goal alsnog goed. Na minuten van onduidelijkheid of de goal nou wel of niet telde, kwam de VAR eindelijk in de lucht. Beslissing: geen doelpunt. De vrije trap moest opnieuw en ging mis. Tot overmaat van ramp mistten Danny Welbeck én Pacal Gross namens Brighton allebei een pingel. Zij raakten paal en lat, waardoor het met 1-0 verloor.

Ophef

Tijdens de wedstrijd ontstond er al veel ophef in Engeland door de afgekeurde goal van Brighton. Sky Sports-presentator Jeff Stelling ging los tijdens de uitzending: ,,Mason lijkt wel een schoolmeester. Hoezo moeten de spelers van Brighton hem vertellen dat hij al heeft gefloten? Het is beschamend!” Ook Gary Lineker snapte niks van het vooral. Hij schreef cynisch: ,,Brighton is erg goed en domineert de wedstrijd. Ze zijn zelfs zo goed dat ze niet eens scoren, terwijl ze scoren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS