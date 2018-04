Guadalajara wint eerste finale Noord-Amerikaanse Champions League

Guadalajara heeft een grote stap gezet op weg naar winst van de Champions League in de Concacaf-regio (Noord-en Midden-Amerika en het Caribisch gebied). De Mexicaanse voetbalclub won in Canada in de finale met 2-1 van Toronto FC. De return in het Guadalajara Estadio Akron is volgende week.