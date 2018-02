Guardiola baalt van blessure Fernandinho

Prijzenpot EK 2020 flink verhoogd, winnaar strijkt 34 miljoen op

12:49 De Europese voetbalbond UEFA heeft op zijn jaarlijkse congres bekendgemaakt dat het prijzengeld voor het Europees kampioenschap (EK) 2020 voetbal 371 miljoen euro bedraagt. Dat is 70 miljoen meer dan bij het laatste EK in 2016 in Frankrijk.