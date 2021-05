Guardiola hoopt nog op clubicoon Agüero: ‘Maar om ons te helpen moet je spelen’

Manchester City-trainer Pep Guardiola hoopt dat spits Sergio Agüero, die de club tien jaar diende, dit seizoen nog in actie kan komen. Het contract van de 32-jarige Argentijn loopt aan het einde van het seizoen af. Toch ziet Guardiola, met City al kampioen in de Premier League, geen ruimte voor sentiment.

,,Sergio heeft wat probleempjes en ondervindt hinder van een kleine spierblessure, maar het is niks groots”, aldus Guardiola, die dinsdagavond tegen Brighton & Hove Albion niet over zijn aanvaller kan beschikken.

Zondag is Everton de tegenstander in de Premier League en een week later neemt City het in de finale van de Champions League op tegen Chelsea. ,,Ik ga het heel koel benaderen”, aldus de trainer. ,,Om ons te helpen, moet je spelen. Het is de finale van de Champions League en ik moet de beste beslissingen nemen om die wedstrijd te winnen.”

Agüero kwam tien jaar geleden over van Atlético Madrid en groeide afgelopen decennium uit tot clubicoon. Hij werd tevens clubtopscorer aller tijden.

Quote Ze luisteren net een stukje beter naar me. Het is een serieus punt, want ze zijn niet dom. Ze willen spelen, dus ze zijn net wat aardiger voor me. Pep Guardiola

City kan de laatste twee competitiewedstrijden aangrijpen om nog wat te experimenteren in aanloop naar de grootste wedstrijd in de historie van City. Guardiola merkt dat spelers al bezig zijn met dat duel van over anderhalve week.

,,Ze luisteren net een stukje beter naar me. Het is een serieus punt, want ze zijn niet dom. Ze willen spelen, dus ze zijn net wat aardiger voor me. Als ik mijn keuze heb gemaakt, zullen ze zijn wie ze normaal zijn: chagrijnig, boos op mij. Maar dat is normaal”, aldus Guardiola.

,,Ik herinner me dat bij FC Barcelona de basiself zo duidelijk was. Hier roteren we veel en kan iedereen spelen. Daarom moet ik de komende tien dagen gaan kijken en dan nemen we een beslissing.”