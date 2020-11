Guardiola: ‘Ik wil als fan van Barcelona dat Messi daar blijft’

Hoe nu verder voor Löw? ‘Beter doodgaan met je principes dan ze verlooche­nen’

18 november Ook na crisisoverleg behoudt de fel bekritiseerde Duitse bondscoach Joachim Löw het vertrouwen, ondanks de grootste nederlaag in de Duitse interlandhistorie in een officiële wedstrijd (6-0 tegen Spanje). Veel discussie is er over de spelers die niet meer worden opgeroepen, zoals Thomas Müller. ,,Die beslissing ongedaan maken, zou een zwaktebod zijn.”