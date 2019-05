Guardiola riep nog zo naar Kompany: ‘NIET schieten Vinnie!!!’

In zijn elf jaar bij de club had Kompany nog nooit gescoord met een schot van buiten de zestien. ,,Ik zei, no shoot Vinnie, no shoot, ’’ bekende Guardiola voordat de verdediger in de 70ste minuut ging uithalen. Volgens Kompany was zijn coach niet de enige die hem dat advies gaf. ,,Ik hoorde mensen zeggen, niet schieten, niet schieten. Maar ik ben niet zover gekomen in mijn carrière dat jonge spelers mij gaan vertellen wanneer te schieten’’, aldus de captain. Zijn fraaie goal bracht City weer terug aan de leiding in de Premier League. De club is bij een overwinning zondag op de laatste speeldag tegen Brighton kampioen.

Na het seizoen gaat Guariola met zijn aanvoerder in gesprek over diens toekomst. ,,We gaan samen een biertje nemen en beslissen wat het beste is, vooral voor de club’’, aldus Guardiola. ,,Hij is een ongelooflijk mens en helpt me enorm. Ik heb altijd gezegd dat ik hem niet veel kon gebruiken, maar deze club is wat het is dankzij mensen als Vincent. Als hij fit is, is hij een ongelooflijke centrale verdediger. Hij is een echte leider.’’



Sergio Aguëro benadrukte na de wedstrijd ook nog eens dat hij hoopte dat Kompany niet zou schieten: