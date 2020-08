Guardiola waakzaam voor duel met Lyon: ‘Fouten worden afgestraft’

Manchester City is zaterdag in de vierde en laatste kwartfinale van de Champions League tegen Olympique Lyon de uitgesproken favoriet. Trainer Pep Guardiola is desalniettemin waakzaam. De Spanjaard verwees vrijdag naar de eerste twee kwartfinales, die in Lissabon allebei pas in de slotfase werden beslist.

Paris Saint-Germain kwam woensdag tegen Atalanta Bergamo op achterstand en sloeg in de absolute slotfase met twee treffers toe: 2-1. Ook de wedstrijd tussen RB Leipzig en Atlético Madrid werd donderdag pas tegen het einde beslist: 2-1. ,,De wedstrijd van morgen zal daarop geen uitzondering zijn”, aldus Guardiola. ,,We moeten fouten voorkomen, die worden direct afgestraft. Op dit niveau is die druk er altijd. Elke wedstrijd is een finale.”

Manchester City verloor op 19 september 2018 al eens met 1-2 van Olympique Lyon, dat twee maanden later toen met 2-2 gelijkspeelde in de thuiswedstrijd in de groepsfase. Memphis Depay deed in die beide duels ook mee, maar Maxwel Cornet was destijds de uitblinker met de winnende goal in de uitwedstrijd en beide goals in de wedstrijd in Frankrijk.

Volledig scherm Maxwel Cornet en Memphis Depay juichen na een goal tegen Manchester City (2-2) in november 2018. © REUTERS

Agüero niet van de partij

Manchester City kan tegen Olympique Lyon niet beschikken over Sergio Agüero. De aanvaller is nog niet voldoende hersteld van een knieblessure. Agüero liet zich in juni opereren en hij verblijft nu nog in Barcelona om te herstellen. Gabriel Jesus zal de aanvalslinie van City weer leiden.

David Silva is in Lissabon ook van de partij. De 34-jarige Spanjaard maakte een tijd terug al bekend City na dit seizoen te verlaten, maar vanwege het coronavirus is hij nog wat langer aan de club verbonden dan hij dacht. ,,Silva is er absoluut klaar voor”, zei Guardiola. ,,De manier hoe hij traint, hoe hij zich opstelt. Het is erg jammer dat hij zijn laatste thuisduel, na tien jaar hier gevoetbald te hebben, voor lege tribunes moest spelen. Maar hij krijgt nog wel een grote afscheidswedstrijd in de toekomst.”

City won de laatste jaren vier keer de Engelse titel, maar kwam in de Champions League nooit verder dan de halve finale. Als Manchester City de halve finale bereikt, neemt de club het op tegen FC Barcelona of Bayern München. Guardiola was bij beide topclubs trainer.