Gullit en Van der Vaart benieuwd naar herstart Premier League: ‘Zonder publiek hetzelfde powervoetbal?’

Door Sjoerd Mossou



De wereldberoemde ‘Anfield roar’ is een klassieker op veel voetbalbucketlists. Je moet het ooit een keer in levenden lijve gehoord hebben, bovenal omdat het zo’n uniek geluid is, aanzwellend vanonder het machtige dak van The Kop. Een diep soort gegrom, vlak voor de aftrap ingezet, en binnen een handvol seconden uitgroeiend tot een verpletterende brul in dolby surround. Voor spelers van Liverpool werkt het beter dan doping, zo wil de mythe. De brul tilt spelers als het ware op, en neemt ze mee als in een windturbine. ,,Ik heb de kracht van Anfield gevoeld’’, zei José Mourinho ooit, als coach van Chelsea. ,,Het was fantastisch.’’