Haaland ontvangt cadeau van jeugdidool Michu: ‘Wow, wat een legende’

Michu, tegenwoordig sportief directeur bij Burgos CF, is wat ze noemen een eendagsvlieg. In het seizoen 2012/2013 schoot hij als spits van Swansea City de ene na de andere bal tegen de touwen. Hij verdiende er zelfs zijn debuut voor het Spaanse nationale elftal mee. Hij vertrok vervolgens naar Napoli, maar zo goed als dat ene seizoen bij Swansea City werd hij nooit meer. Op zijn 31ste hing hij al zijn voetbalschoenen aan de wilgen.



Toen Michu schitterde in de Premier League was Borussia Dortmund-sensatie twaalf jaar oud en dat is een mooie leeftijd om met vrienden op straat te voetballen. Waar anderen ervoor kiezen om Cristiano Ronaldo of Lionel Messi te zijn, daar was Haaland altijd Michu.



De Spanjaard voelde zich vereerd en besloot een presentje naar Haaland te sturen: een shirt van Burgos CF met handtekening. ,,Het is een eer dat hij door mij is beïnvloed. Hij is een geweldige speler. Ik verwacht dat hij een superster gaat worden en natuurlijk is hij een veel betere speler dan ik was", zei Michu tegen AS over Haaland, die op zijn beurt zijn dankwoord uitsprak richting zijn jeugdidool.