Haaland slaat meteen toe: twee goals en drie assists voor Noors fenomeen

Video Megastunt Brentford tegen Arsenal: promoven­dus én fans maken indruk

9:46 In het Brentford Community Stadium zaten vanavond 14.918 toeschouwers. Velen van klapten hun handen stuk toen Arsenal-invaller Bukayo Saka het veld inkwam. De 19-jarige aanvaller was een van de spelers van Engeland die in de finale van het afgelopen EK tegen Italië in de beslissende reeks een penalty misten. De sfeer zat er toch al goed in bij de aanhangers van Brentford, want de club zorgde voor een megastunt door Arsenal met 2-0 te verslaan.