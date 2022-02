Hakim Ziyech is ‘al het liegen’ van Halilhodzic zat en stopt als international van Marokko

,,Ik keer niet terug naar de nationale ploeg. Dat is mijn definitieve beslissing”, zei Ziyech. ,,Ik concentreer me op wat ik doe met mijn club. Het was een beslissing die hij (Halilhodzic, red) nam en je moet het respecteren. Maar als al het liegen erbij komt... Voor mij is het duidelijk en ik zal niet terugkeren naar het nationale team.”

Halilhodzic beschuldigde Ziyech van het veinzen van een blessure voor vriendschappelijke interlands van afgelopen juni. De ex-Ajacied ontkent de beschuldiging.

Het betekende dat Ziyech ook uit de selectie werd gelaten voor de Afrika Cup in Kameroen. Op dat toernooi suggereerde Halilhodzic dat hij niet van plan was de aanvaller te selecteren voor de kwalificatiewedstrijd voor het WK in maart tegen de Democratische Republiek Congo. ,,Het gedrag van Ziyech past niet bij de selectie. Hij wil niet trainen, wil niet spelen. Hij neemt het niet serieus. Ik ga hem niet smeken om terug te komen’’, zei de Bosniër.

Ziyech werd geboren in Dronten en kwam uit voor nationale jeugdteams van Nederland, maar hij stapte in 2015 over naar Marokko. De spelmaker voelde zich genegeerd door toenmalig bondscoach Danny Blind. Ziyech speelde 40 interlands en maakte 17 doelpunten voor Marokko, het geboorteland van zijn ouders.