Hakim Ziyech met Chelsea wereldkampioen: late penalty helpt The Blues langs Palmeiras

Hakim Ziyech heeft met Chelsea beslag gelegd op de wereldbeker. In de finale van Club World Cup versloeg de ploeg uit Londen het Braziliaanse Palmeiras in Abu Dhabi met 2-1.

Door Geert Langendorff



Een benutte strafschop van Kai Havertz in het slot van de tweede helft van de verlenging heeft Chelsea de wereldbeker bezorgd (2-1). Dankzij de late treffer van de Duitser in de finale van de Club World Cup in Abu Dhabi legde de club uit Londen beslag op de enige ontbrekende voorname prijs. Hakim Ziyech had een doorslaggevende bijrol in de moeizame zege van de winnaar van Champions League.

Met trommels om hun middel en beschilderde gezichten marcheerden tienduizenden fans van Palmeiras heupwiegend en zingend door de straten van São Paulo om de finale in de Verenigd Arabische Emiraten mee te beleven op grote schermen. Gefortuneerde aanhangers boekten vluchten van de Braziliaanse stad naar het Midden-Oosten om de belangrijkste wedstrijd uit het bestaan van de club met eigen ogen te aanschouwen.

Palmeiras speelde, afgaande op het continue lawaai van de Zuid-Amerikanen op de tribunes van het Mohammed Bin Zayed Stadium, min of meer een thuisduel. Chelsea wist vooraf waaraan het begon. Europese clubs hechten traditioneel minder belang aan de strijd om de wereldbeker dan deelnemers uit Latijns Amerika. Niettemin wilde het elftal van trainer Thomas Tuchel niet zonder de prijs huiswaarts keren.

Volledig scherm Fans van Palmeiras. © EPA

Het besef met het winnen van de trofee een unieke prestatie te leveren, ontging de spelers niet. In 2012 verloor Chelsea de finale van het intercontinentale toernooi in het Japanse Yokohama van Corinthians. Eigenaar Roman Abramovitsj wilde een tweede kans om zich de beste van de wereld te mogen noemen niet aan zich voorbij laten gaan. Het team worstelde om die wens luister bij te zetten.

Tuchel toonde de winnaar van de Copa Libertadores respect door te kiezen voor de sterkst mogelijke opstelling. Hakim Ziyech, die in de halve finale tegen Al Hilal (1-0) een levendige indruk maakte, moest genoegen nemen met een plek op de reservebank. Geduldig maar weinig inventief probeerden The Blues de tegenstander van zich af te schudden. Het tempo lag met name voor de rust te laag om in scoringspositie te komen.

Chelsea wekte de indruk in het broeierige weer energie te willen sparen of eenvoudig niet in staat te zijn om de loomheid van zich af te schudden. Aannames misten finesse, passen vertrokken zonder precisie van de schoenen van de spelers. Tien minuten na de pauze leverde het eerste ‘wakkere’ moment van Callum Hudson-Odoi meteen een doelpunt om. Romelu Lukaku kopte uit zijn voorzet raak (1-0).

Volledig scherm Romelu Lukaku viert zijn goal. © EPA

De voorsprong gaf niet het verwachte teken voor Chelsea om het gaspedaal in te trappen en het verschil in kwaliteit in goals uit te drukken. Palmeiras maakte enkele minuten later gelijk uit een strafschop van Raphael Veiga (1-1). Thiago Silva beroerde de bal onnodig met de hand, waardoor hij de arbiter geen keuze liet. Door het moment van concentratieverlies moest Chelsea hard werken om zich tot wereldkampioen te kronen.

Palmeiras dwong noodzakelijke verlengingen af. Coach Tuchel, in een poging een impuls aan creativiteit toe te voegen, bracht Ziyech in. Op het linkerbeen van de voormalige Ajax-speler rustte de taak om de Braziliaanse verdediging uiteen te splijten. De flankspeler, bezig aan een sterke periode bij Chelsea, leek de aangewezen persoon om de laatst ontbrekende titel aan de prijzenkast op Stamford Bridge toe te voegen.

Met een hoekschop van zijn voet in de 116e minuut betaalde hij het vertrouwen in hem terug. De bal, met veel venijn getrapt, bracht de defensie van de Braziliaanse ploeg zodanig in verlegenheid dat Chelsea een penalty kreeg toegewezen. Luan Garcia probeerde met zijn hand opzichtig een volley van Cesar Azpilicueta onschadelijk te maken. Havertz schoot raak (2-1). Chelsea won de wereldbeker.

