Haller bezorgt Frankfurt late zege tegen geplaagd Werder

Frankfurt kwam in de zeventiende minuut, na voorbereidend werk van Jetro Willems, op voorsprong. De Finse verdediger Niklas Moisander maakte in de eerste helft gelijk. Het was voor Moisander zijn eerste doelpunt in de competitie in ruim vier jaar tijd. Hij scoorde voor het laatst in augustus 2013, toen hij nog bij Ajax speelde.