Haller hoeft niet in quarantaine en kan er tegen PSV direct staan

Brede lach Ronaldinho is terug: in augustus nog in Paragu­ayaan­se cel, intussen weer 750.000 euro rijker

6 januari De brede lach van Ronaldinho (40) is weer terug. De voormalige Braziliaanse stervoetballer zat 171 dagen vast in Paraguay wegens paspoortfraude en had volgens rapporten forse schulden, maar inmiddels is hij weer terug op het juiste (financiële) pad. Dankzij een eigen ginmerk en een rol in een muziekclip.