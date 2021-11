Hamraoui doet verhaal na gewelddadige aanval: ‘Hij haalde uit met een ijzeren staaf’

,,Ze begonnen meteen te roepen dat we de deur moesten openen”, valt te lezen in de politieverklaring van Hamraoui. ,,De aanvaller langs mijn kant van de wagen trok me uit de auto en gooide me op de grond. Hij trok een ijzeren staaf vanonder zijn trui of vanuit zijn broek en begon op mij te slaan. Hij probeerde duidelijk mijn benen te raken, terwijl ik me probeerde te verdedigen met mijn handen. Het leek voor mij minuten lang te duren, maar Aminata vertelde me achteraf dat het snel voorbij was. Ik denk dat de aanvallers vluchtten omdat er auto’s de straat in kwamen rijden. Ze waren snel uit beeld - ik denk dat er een vluchtauto klaar stond in de buurt.”