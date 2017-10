Harde kern Lazio opnieuw gestraft voor racistische liedjes

Die tribune, waar altijd de beruchte harde kern van de aanhang bivakkeert, moet op last van de Serie A gesloten blijven wegens racistische spreekkoren afgelopen zondag bij de wedstrijd tegen Sassuolo (6-1).

De fanatieke fans hadden het met discriminerende liedjes gemunt op twee donkere spelers van de bezoekende club. In april van dit jaar waren de supporters van Lazio tijdens de derby tegen AS Roma ook al in de fout gegaan.