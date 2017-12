Harry Kane meest trefzekere spits van 2017 na hattrick tegen 'Soton'

Kane maakte zaterdag tegen Burnley (0-3) alweer zijn zevende hattrick van dit kalenderjaar. Hij bracht zijn totaal daarmee op 36 treffers in de Premier League in dit jaar, waarmee hij het record van Alan Shearer (36 goals in 1995 namens Blackburn Rovers) evenaarde. Vandaag krijgt Kane de kans om dat record te verbreken, maar de Engelse spits kan zich ook kronen tot de beste schutter van 2017 voor club en land. Hij moet daarvoor alleen Lionel Messi nog passeren.



,,Het was lastig om niet aan dat record te denken, in de wetenschap dat ik op gelijke hoogte stond met Alan Shearer'', aldus Kane. ,,Ik heb de jongens voorafgaand aan de wedstrijd gevraagd me zo goed mogelijk te bedienen. Dat hebben ze gedaan, dus ik moet ze nu als bedankje meenemen voor een etentje.''



De onttroonde recordhouder feliciteerde zijn opvolger direct via Twitter. ,,Je hebt een geweldig 2017 had'', schreef Shearer aan Kane. ,,Jij verdient het om het record van meeste doelpunten in één jaar op je naam te krijgen.''