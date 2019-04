Hateboer en De Roon hebben CL-plek voor het grijpen

Real Madrid onderuit bij degradatie­kan­di­daat Rayo Vallecano

22:46 De kans dat Rayo Vallecano in de Primera División blijft is klein, maar de ploeg van coach Paco Jémez zorgde vanavond voor een stunt door Real Madrid met 1-0 te verslaan. Dankzij de zege in de derby is Rayo van de laatste plek af.