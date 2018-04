Hateboer en De Roon onderuit met Atalanta

Bayern-speler Babbel over CL-finale 1999: Blij dat ManUnited de 2-1 maakte

11:44 Manchester United dompelde Bayern München in de Champions League-finale van 1999 in rouw door in blessuretijd een 1-0 achterstand om te buigen in een 2-1 zege. Voor Bayern-verdediger Markus Babbel was de sensationele ontknoping echter ook een opluchting. ,,De 2-1 was bijna bevrijdend’’, zegt de voormalig Duits international.