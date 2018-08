Hateboer leidt zege Atalanta Bergamo in met treffer

De return volgende week in Italië lijkt een formaliteit voor Atalanta, dat afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Serie A. De winnaar van het tweeluik mag in de play-offs strijden voor een plek in de groepsfase van de Europa League. In de tweede voorronde had de Italiaanse club over twee duels al afgerekend met FK Sarajevo (8-2).