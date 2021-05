Hattrick Bale en assist Bergwijn helpen Spurs aan welkome zege in strijd om Europees voetbal

Bergwijn was een kwartier voor tijd ingevallen voor Bale, die scoorde in de 36ste, 61ste en 69ste minuut. Bergwijn gaf twee minuten nadat hij in het veld kwam al de assist op Son. De 23-jarige Amsterdammer heeft dit seizoen nog altijd niet gescoord in 34 optredens voor Spurs in alle competities, maar zette vanavond wel de achtste assist van dit seizoen achter zijn naam.



Tottenham Hotspur staat nu vijfde in de Premier League. De ploeg van interim-trainer Ryan Mason, die twee weken terug het stokje overnam van de ontslagen José Mourinho, heeft vijf punten minder dan nummer vier Chelsea. Spurs staat een punt boven West Ham United en twee punten boven Liverpool, maar zij staan nog op 33 gespeelde wedstrijden. West Ham United speelt maandagavond (21.15 uur) in Burnley. Liverpool kwam vandaag niet in actie tegen Manchester United, vanwege de chaos op en rond Old Trafford. De nummers vijf en zes gaan de Europa League in, de nummer zeven de nieuwe Europa Conference League. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de Premier League.