Hattrick Lewandowski bij ruime zege Bayern, Boëtius en St. Juste naar Duitse subtop

Bayern leidde tegen Hertha bij rust al geruststellend met 2-0 na treffers van Thomas Müller (6de minuut) en Lewandowski (35ste minuut). In de 49ste minuut besliste het 18-jarige Jamal Musiala de wedstrijd en in de slotfase kwam Lewandowski nog twee keer tot scoren (70ste en 84ste minuut). Bij Hertha stond Deyovaisio Zeefuik in de basis. Hij werd na ruim een uur spelen gewisseld. Javairo Dilrosun begon op de bank, maar viel al na twintig minuten in vanwege een blessure bij Stevan Jovetic.

Mainz met Boëtius en St. Juste

FSV Mainz heeft opnieuw drie punten bijgeschreven in de Bundesliga. De Nederlands getinte degradatiekandidaat van vorig seizoen won met 3-0 van de Duitse promovendus Greuther Fürth en steeg daarmee naar de vijfde plaats in de competitie.



Daarmee gaf Mainz de ongekende opmars in de Bundesliga een vervolg. Afgelopen seizoen moest de ploeg van Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste nog lange tijd vrezen voor degradatie, maar een zegereeks voorkwam dat. Ook dit seizoen is Mainz vooralsnog op de goede weg. Dankzij twee zeges in drie duels heeft de laagvlieger zich knap in de subtop genesteld.