Havertz in topper goud waard voor Leverkusen van Bosz

Borussia Dortmund verkleinde het gat met koploper Bayern München -voor even- tot één punt. Dortmund won met 2-0 op bezoek bij VfL Wolfsburg, waar spits Wout Weghorst negentig minuten speelde, maar geen vuist kon maken. Raphaël Guerreiro en Achraf Hakimi scoorden voor Dortmund. Bayern kan echter later op zaterdag weer uitlopen naar een voorsprong van vier punten op de ranglijst.



Davy Klaassen bleek belangrijk voor zijn club Werder Bremen in het duel met SC Freiburg. Na een pass van de Nederlander kon Leonardo Bittencourt in de 19de minuut scoren: 0-1. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd, al werd in de slotminuten nog een doelpunt van Manuel Gulde afgekeurd vanwege buitenspel, waardoor de drie punten naar Klaassen en co gingen.



Hekkensluiter Paderborn pakte een punt tegen 1899 Hoffenheim: 1-1. Beide doelpunten vielen in de eerste tien minuten. Robert Skov zette Hoffenheim na vier minuten op voorsprong, maar vijf minuten later trok Dennis Srbeny de stand alweer gelijk. Bij die 1-1 stand bleef het.